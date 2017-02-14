Жуть! На Полтавщине в мусорном баке женщина нашла тела двух детей

|В мусорном баке на Полтавщине обнаружили тела двух детей
В Полтавской области в мусорном баке женщина обнаружила тела двух детей, сейчас на месте происшествия работает полиция.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Полтавской области.
По информации пресс-службы, инцидент произошел около 13 часов в парке города Карловка.
В Карловский отдел полиции 15 февраля позвонила местная жительница, которая сообщила, что обнаружила в мусорном баке тела двух детей.
"В ходе работы следственно-оперативной группы на месте происшествия предварительно установлено, что в баке находились два нерожденных плода (мальчик и девочка) размером около 20-ти сантиметров", - сообщили правоохранители.
Работники полиции устанавливают обстоятельства происшествия и личность матери.
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