Жуть! На Полтавщине в мусорном баке женщина нашла тела двух детей

15.02.2017 (15:20)

В мусорном баке на Полтавщине обнаружили тела двух детей

В Полтавской области в мусорном баке женщина обнаружила тела двух детей, сейчас на месте происшествия работает полиция.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Полтавской области.

По информации пресс-службы, инцидент произошел около 13 часов в парке города Карловка.

В Карловский отдел полиции 15 февраля позвонила местная жительница, которая сообщила, что обнаружила в мусорном баке тела двух детей.

"В ходе работы следственно-оперативной группы на месте происшествия предварительно установлено, что в баке находились два нерожденных плода (мальчик и девочка) размером около 20-ти сантиметров", - сообщили правоохранители.

Работники полиции устанавливают обстоятельства происшествия и личность матери.

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