Суд восстановил скандально известного экс-начальника ГАИ Ужгорода в должности (ВИДЕО)

|Закарпатский суд принял решения восстановить Алексея Спивака на должности
Сегодня Закарпатский областной административный суд принял решения восстановить Алексея Спивака на должности начальника сектора управления превентивной деятельности ГУ Нацполиции Закарпатской области.
Более того, взыскать с ГУ Нацполиции в пользу Спивака средний заработок за время увольнения в размере 26 тысяч гривен.
Об этом сообщил Ужгородский правозащитник Александр Пересоляк из зала суда.
Напомним, в середине сентября Экс-начальника ГАИ Ужгорода поймали пьяным за рулем (ВИДЕО, ФОТО)
, но "непотопляемый" Спивак вышел трезвым из состояния алкогольного опьянения (по документам) и даже полиграф не показал ни одной взятки. В конце сентября Алексей Спивак не прошел аттестацию и был уволен из полиции (ВИДЕО)
.