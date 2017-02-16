Погода в Закарпатье и Ужгороде в четверг, 16 февраля

16.02.2017 (06:59)

В Ужгороде переменная облачность, без осадков

В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. На горных участках дорог гололедица. Ветер южный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 3-8 ° мороза, в горах местами 9-12 ° мороза, днем 2-7 ° тепла.

Небо в Ужгороде было покрыто облаками только до рассвета, утром оно очистилось и будет ясным до самого вечера. Без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер южный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 3-5 ° мороза, днем 3-5 ° тепла.

Температура за последние 130 лет 16 февраля:

МАКС: 15.4° (1974)

МИН: -19.4° (1964)

Народный прогноз погоды: 16 февраля почетается память праведных Симеона-Богоприимца, Анны-пророчицы и Власия Кесарийского. С этого дня в старину начинались починки — подготовка орудия для весеннего сева. По этому поводу люди говорили: «В починки дед встает чуть свет — чинит сбрую летнюю да бороду столетнюю». На Власия часто бывают большие лужи. Но тёплая погода в этот день случается редко, ведь 16 февраля известно власиевскими морозами.