Закарпатка прятала на кладбище украденные из магазина ювелирные изделия (ФОТО)

16.02.2017 (10:42)

Украденные из магазина ювелирные изделия закарпатка прятала на кладбище

В селе Ильница Иршавского района 31-летняя женщина похитила из местного магазина ювелирные изделия из серебра. Оперативники задержали воровку и нашли похищенные вещи.

14 февраля в полицию Иршава обратилась жительница с.Ильница Иршавского района, которая сообщила о краже из своего магазина. В тот день в магазин зашли двое мужчин и женщина, после визита которых с прилавка исчезла косметичка с ювелирными изделиями из серебра на сумму более 20 тысяч гривен.

Работники криминальной полиции Иршава установили, что данное кража поступила именно та женщина, которая заходила в тот день в магазин со своими знакомыми - 31-летняя односельчанка потерпевшей. Пока продавщица отвлеклась, воровка незаметно положила косметичку с серебром с прилавка в карман.

Работники полиции установили, что похищенные вещи женщина спрятала на местном кладбище. Вещественные доказательства изъяты, и после проведения необходимых следствию экспертиз будет возвращено владелице.

По данному факту проводится досудебное расследование.

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