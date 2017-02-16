Ученые обнаружили на Земле седьмой континент

|Геологи нашли на Земле еще один континент
Группа австралийских и новозеландских геологов провела исследования и выяснила, что согласно полученным данным, Новая Зеландия и Новая Каледония вовсе не является цепью островов.
Отмечается, что Новая Зеландия и Новая Каледония - это часть еще одного континента, который условно называется Зеландия.
Основанием для этого утверждения стало исследование, которое показало, что в земной коры является отдельный фрагмент площадью около 4,9 млн. км.
Это не внезапное озарение, а постепенное принятие факта, - объясняют авторы исследования, подчеркивая тот факт, что их работа подводит итог десятилетием предыдущих исследований.
Геолог из Калифорнийского университета Брюс Лендик, не принимавший участия в исследовании, уверен, что авторы собрали доказательства существования Зеландии.
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