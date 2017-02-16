ДТП на Закарпатье: Пострадавший умер в карете скорой помощи

16.02.2017 (11:10)

Полиция Закарпатья расследует ДТП со смертельным исходом

В селе Верхние Ворота Воловецкого района 28-летний водитель с Ужгородщины сбил своим автомобилем 49-летнего местного жителя. По дороге в больницу мужчина скончался.

15 февраля в 13:30 на горячую линию «102» поступило сообщение от дежурного врача Воловецкой центральной больницы о том, что в карете скорой помощи по дороге в больницу умер человек, который попал в ДТП.

Следственно-оперативная группа выяснила, что в селе Верхние Ворота 28-летний водитель, житель села Линци Ужгородского района наехал на 49-летнего местного жителя. По дороге в медицинское учреждение от травматического шока и полученных травм пострадавший скончался.

Автомобиль виновника ДТП доставлен на штрафплощадку Ужгородского отдела полиции. Обстоятельства дела устанавливаются. По факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение). Наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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