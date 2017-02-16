На Закарпатской таможне в столах обнаружили тайники с сигаретами (ФОТО)

16.02.2017 (12:01)

Украинец вез через КПП "Тиса" столы заполненные сигаретами

Вчера, 15 февраля, на таможенном посту «Тиса» пресечена попытка незаконного перемещения 535 пачек сигарет. Табачные изделия украинец спрятал в 5 столах, которые он перевозил в Италию.

Водитель автомобиля «MERCEDES-SPRINTER», гражданин Украины, пытался незаконно вывезти в Италию сигареты полосой движения «красный» коридор, уверял закарпатских таможенников, что не перемещает никаких товаров, кроме задекларированных.

Во время таможенного контроля у работников таможни возникло подозрение относительно перемещения скрытых от таможенного контроля товаров. Автомобиль направили в специально отведенное место, где обзорная группа таможенников и пограничников с помощью сканера обнаружила 535 пачек сигарет с марками акцизного сбора Украины.



Так, гражданин совершил действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, то есть с использованием средств или способов, затрудняющих обнаружение таких товаров. По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил. Сигареты и столы изъято. Стоимость табачных изделий составляет 11235 грн. Дело направят в суд, который и определит наказание.

ГФС в Закарпатской области.

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