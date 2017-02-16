В Закарпатье конфисковали партию одежды на 4 млн. грн (ФОТО)

|В Закарпатье разоблачили преступную схему ввоза одежы
На Закарпатье работники Управления защиты экономики разоблачили схему незаконного экспорта на 4 миллиона гривен
Большая партия товара ввозилась на таможенную территорию Украины частями, а потом уже по поддельным документам доставлялась к заказчику.
Оперативники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Закарпатской области ДЗЭ Нацполиции разоблачили преступную схему, по которой экспортеры избегали сплатиобовьязкових таможенных платежей. Они использовали систему так называемых "пиджаков". Это когда, большую партию товара делят на несколько маленьких частей и завозят на территорию Украины. В дальнейшем загружают в один автомобиль и по поддельным документам транспортируют к заказчику.
По аналогичной схеме была завезена одежда иностранного производства на сумму более 4 миллионов гривен. Согласно товарно-транспортной накладноиавтомобиль опломбирован, однако это было сделано только на бумаге. Товар по документам принадлежал местному предпринимателю. По его словам он накапливал его в течение нескольких лет, а теперь решил продать.
Мукачевский районным отделением полиции открыто криминальнепровадження по ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время на изъятый товар наложен арест.
Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.
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