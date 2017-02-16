Минфин не поддержал пять из шести законопроектов касаемых "пересечки" (ДОКУМЕНТ)

16.02.2017 (14:20)

Минфин не поддерживает законопроекты по "пересечке"

Из шести зарегистрированных в Верховной Раде Украины законопроектов по урегулированию вопроса «пересечки» (пользование гражданами Украины легковых автомобилей с иностранной регистрацией) Министерство финансов не поддерживает пять, которые были представлены на рассмотрение народных депутатов в период с декабря 2014 по март 2016 года.

Об этом говорится в ответе Минфина председателю Закарпатской облгосадминистрации Геннадия Москаля.

«Считаем, что способ урегулирования ситуации... должен соответствовать нормам международной Конвенции о временном ввозе, стороной которой является Украина, удовлетворять требования владельцев приобретенных за рубежом легковых автомобилей и при этом обеспечивать поступления в государственный бюджет от налогообложения временно ввезенных транспортных средств», - говорится в письме за подписью заместителя министра финансов Евгения Капинуса. Вместе с тем, по результатам заседаний рабочей группы по урегулированию ситуации на рассмотрение Верховной Рады Украины подан законопроект за №5567 от 21 декабря 2016 - «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины (относительно урегулирования транзита и временного ввоза транспортных средств личного пользования)», который направлен на решение вопроса «пересечки».

Полный текст письма Минфина смотрите на фото ниже.

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Москаль обнародовал ответ ГФС по "пересечникам" (ДОКУМЕНТ)



