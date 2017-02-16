Руководство Закарпатья просит Кабмин вернуть электричку "Мукачево-Волосянка-Мукачево"

16.02.2017 (14:38)

Укрзализныця отменила электропоезд «Мукачево-Волосянка-Мукачево»

2 февраля этого года Укрзализныця без всякого предупреждения отменила курсирование пригородного электропоезда «Мукачево-Волосянка-Мукачево».

Поскольку этой электричкой годами пользовалось население четырех районов Закарпатья, в том числе жители трех городов областного значения (Ужгород, Мукачево и Чоп), такой шаг Укрзализныци вызвал недовольство и возмущение многих людей, особенно из числа социально незащищенных. С начала месяца в областной государственной администрации поступают коллективные обращения с просьбой восстановить следование электрички.

В ответ на это председатель ОГА Геннадий Москаль и председатель облсовета Михаил Ривис направили в Кабинет Министров Украины совместное письмо, в котором напоминают, что на Закарпатье более 60 процентов автомобильных дорог находится в горной местности, а 55 процентов дорог проложены в непосредственной близости от рек и проходят через 26 горных перевалов. Поэтому железная дорога остается одним из самых безопасных средств сообщения в зимний период и надежным при возникновении стихийных бедствий.

- Областная государственная администрация и областной совет считают недопустимым уменьшать количество электропоездов пригородного сообщения, - говорится в совместном письме в адрес Кабмина. - Во избежание социальной напряженности и дальнейшего обеспечения перевозки населения железнодорожным транспортом пригородного сообщения, просим поручить ПАО «Украинская железная дорога» принять исчерпывающие меры по восстановлению в кратчайшие сроки курсирование пригородного электропоезда №6515 / 6516 «Мукачево-Волосянка» и №6545 / 6546 «Волосянка-Мукачево», а также воздержаться от ограничения движения электропоездов пригородного сообщения на территории Закарпатья.

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