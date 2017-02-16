Москаль патрульной полиции : Вы работаете на соцсети? Или на народ?

16.02.2017 (16:11)

Москаль в сторону новой полиции - Херню эту создали для YouTube

Губернатор Закарпатья Геннадий Москаль, сегодня, 16 февраля, во время сессии Закарпатского областного совета, в ходе заслушивания отчета начальника Управления патрульной полиции Ужгорода и Мукачева Юрия Марценишина, резко высказался в сторону новой патрульной полиции.

Москаль не доволен, что видео с нарушителями-чиновниками "через 5 минут уже в YouTube".

Губернатор считает это нарушением прав человека.

Такого же мнения придерживается и председатель облсовета Михаил Ривис: "Я должен поддержать здесь Геннадия Геннадиевича. Частное лицо имеет право на частную жизнь", - сказал глава облсовета, комментируя слова Москаля.

Как отметил председатель ОГА, публикация видео с нарушителями на YouTube нарушает права людей: «Поймали там священника или чиновника, через полчаса все в YouTube. Это что? Вы выполняете функции кого? Для чего вы это делаете? Чтобы показать значимость? Показывайте значимость уменьшением ДТП и погибших. Для этого вы созданы, для дешевого популизма? Начальника только поймали, сразу через 5 мин он в YouTube уже на всю Украину», - возмутился губернатор Закарпатья.

Юрий Марценишин пояснил, что любое общение работника патрульной полиции с нарушителями фиксируется на камеры: «Это общая концепция Национальной полиции: когда есть резонансные дела, когда граждане, даже с должностями, так себя ведут, видео дается в общий доступ и в соцсети», - сказал Марценишин.

«Так вы работаете на соцсети? Или на народ?», - сразу ответил Москаль. «Херню эту создали для YouTube, больше ни для чего», - бросил ответ губернатор в адрес патрульной полиции.

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Москаль: А у нас разве есть полиция? (ВИДЕО)



