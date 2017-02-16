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Путин планирует в марте дестабилизировать ситуацию в Украине

16.02.2017 (16:34)
РФ намеревается дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине
РФ намеревается дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине

Россия планирует дестабилизировать ситуацию в Украине с конца февраля до конца марта. Об этом во время пресс-конференции рассказал Шкиряк.

"Сейчас мы констатируем, что в конце прошлого года в России состоялись соответствующие, скажем, совещания с участием представителей высшего руководства российских спецслужб и, конечно, с участием непосредственно Путина. Сегодня следующим шагом является их попытка, очередная попытка дестабилизации в Украине в период конца февраля до конца марта текущего года ", - сказал З.Шкиряк.

Он подчеркнул, что Россия не оставляет намерений дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине.

"Идет информационная война, в том числе в середине нашего государства", - подчеркнул Зорян Шкиряк.

По его словам, Украина уже три года находится в состоянии террористической угрозы со стороны РФ.

"В период, когда происходят массовые мероприятия с участием большого количества людей, безусловно, растет уровень террористической угрозы", - сказал он.

Этот уровень будет повышен по данным Шкиряка и 18-19 февраля.

Он добавил, что полиция переходит на усиленный режим работы, а СБУ будет проводить контртеррористические меры.
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Стал известен месяц когда РФ нападет на Киев


Интернет-издание
UA- Reporter.com
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Комментарии

16.02.2017 (18:18) / Читательm

Оно коррупционер,но оно же типа борется с шатунами кремля,поэтому оно мнит себя героем и патриотом.
Только наглый вор не может понять,что любого "агрессора" уже ждут как избавителя от уродливой антинародной недовласти. Любые захватчики придут и все украинцы будут им рады.

16.02.2017 (18:07) / Вежливые люди

Путин планирует в марте дестабилизировать ситуацию в огрызке украины,для этого он решил не вмешиваться - укропы все сделают САМИ!

16.02.2017 (17:58) / павароти

БЛЯ ... Наконец то Путин нападет!!! Сколько ждали!!!

16.02.2017 (17:55) / Судоплатов

Укропы в Луганске играли в разведку
Но кто-то из них зацепился за ветку
Сруна натянулась,слетела чека-
От группы осталось - писюн да рука.

16.02.2017 (17:16) / Cудоплатов