Путин планирует в марте дестабилизировать ситуацию в Украине

16.02.2017 (16:34)

РФ намеревается дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине

Россия планирует дестабилизировать ситуацию в Украине с конца февраля до конца марта. Об этом во время пресс-конференции рассказал Шкиряк.

"Сейчас мы констатируем, что в конце прошлого года в России состоялись соответствующие, скажем, совещания с участием представителей высшего руководства российских спецслужб и, конечно, с участием непосредственно Путина. Сегодня следующим шагом является их попытка, очередная попытка дестабилизации в Украине в период конца февраля до конца марта текущего года ", - сказал З.Шкиряк.

Он подчеркнул, что Россия не оставляет намерений дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине.

"Идет информационная война, в том числе в середине нашего государства", - подчеркнул Зорян Шкиряк.

По его словам, Украина уже три года находится в состоянии террористической угрозы со стороны РФ.

"В период, когда происходят массовые мероприятия с участием большого количества людей, безусловно, растет уровень террористической угрозы", - сказал он.

Этот уровень будет повышен по данным Шкиряка и 18-19 февраля.

Он добавил, что полиция переходит на усиленный режим работы, а СБУ будет проводить контртеррористические меры.

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