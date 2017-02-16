Путин планирует в марте дестабилизировать ситуацию в Украине

|РФ намеревается дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине
Россия планирует дестабилизировать ситуацию в Украине с конца февраля до конца марта. Об этом во время пресс-конференции рассказал Шкиряк.
"Сейчас мы констатируем, что в конце прошлого года в России состоялись соответствующие, скажем, совещания с участием представителей высшего руководства российских спецслужб и, конечно, с участием непосредственно Путина. Сегодня следующим шагом является их попытка, очередная попытка дестабилизации в Украине в период конца февраля до конца марта текущего года ", - сказал З.Шкиряк.
Он подчеркнул, что Россия не оставляет намерений дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине.
"Идет информационная война, в том числе в середине нашего государства", - подчеркнул Зорян Шкиряк.
По его словам, Украина уже три года находится в состоянии террористической угрозы со стороны РФ.
"В период, когда происходят массовые мероприятия с участием большого количества людей, безусловно, растет уровень террористической угрозы", - сказал он.
Этот уровень будет повышен по данным Шкиряка и 18-19 февраля.
Он добавил, что полиция переходит на усиленный режим работы, а СБУ будет проводить контртеррористические меры.
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Стал известен месяц когда РФ нападет на Киев
Рейтинг: -7
Комментарии
Рейтинг: 0
Оно коррупционер,но оно же типа борется с шатунами кремля,поэтому оно мнит себя героем и патриотом.
Только наглый вор не может понять,что любого "агрессора" уже ждут как избавителя от уродливой антинародной недовласти. Любые захватчики придут и все украинцы будут им рады.
Рейтинг: 4
Путин планирует в марте дестабилизировать ситуацию в огрызке украины,для этого он решил не вмешиваться - укропы все сделают САМИ!
Рейтинг: 4
БЛЯ ... Наконец то Путин нападет!!! Сколько ждали!!!
Рейтинг: 3
Укропы в Луганске играли в разведку
Но кто-то из них зацепился за ветку
Сруна натянулась,слетела чека-
От группы осталось - писюн да рука.
Рейтинг: -1