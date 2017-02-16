В соцсети Фейсбук теперь можно будет искать работу

16.02.2017 (17:16)

Соцсеть Facebook запускает инструмент для поиска работы

Социальная сеть Facebook запускает 17 февраля 2017 года специальный инструмент для поиска работы, который позволит компаниям-владельцам страниц на сайте публиковать вакансии в специальном разделе, а пользователям — откликаться на них.

Компании смогут размещать в соцсети свои объявления о работе. На любую опубликованную вакансию ответить может каждый пользователь Facebook и отправить свое резюме работодателю. Отвечать потенциальным кандидатам компании смогут прямо в мессенджере.

Перед тем, как запустить эту функцию, представители соцсети провели опрос среди малого бизнеса. Как оказалось, самой большой проблемой для предпринимателей является как раз поиск новых работников.

Новый сервис для поиска работы Facebook начали тестировать еще прошлой осенью.

В рекламном отделе Facebook считают, что они решили зарабатывать на том, что и так происходит в соцсети. И в то же время помочь компаниям. Ведь ни для кого не секрет, что в соцсетях появляется очень много объявлений о работе.

Новые функции сделают Facebook прямым конкурентом LinkedIn — социальной сети для установления деловых контактов, недавно купленной компанией Microsoft.

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