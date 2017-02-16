Полиция ищет свидетелей трагического ДТП в Закарпатье, в котором погибло три человека

16.02.2017 (18:37)

На Закарпатье в смертельное ДТП погибло три человека

Сегодня под вечер, на трассе "Киев-Чоп" в Воловецком районе, возле гостиницы «Натали», столкнулись легковой автомобиль «Шкода» с грузовиком «DAF». В результате аварии погибли трое молодых людей.

16 января около 19.10 на трассе Киев-Чоп возле гостиницы «Натали» в Воловецком районе произошло ДТП с пострадавшими. Столкнулись легковой автомобиль «Шкода» серого цвета и камион «DAF» белого цвета. Водитель «Шкоды» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовым автомобилем.

Вследствие данного ДТП погибли три человека.

Полиция разыскивает очевидцев этой трагедии. Просим граждан, которые стали свидетелями или очевидцами этой трагедии, связаться с полицией по тел.102, (0236) -2-22-61, или на тел. 099-972-85-15. Заранее благодарны за помощь.

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