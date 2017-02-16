Закарпатцу светит срок за распространение в Интернете детского порно

16.02.2017 (18:47)

Закарпатец распостранял в Интернете детскую порнографию

Сотрудники закарпатского структурного подразделения Карпатского отделения киберполиции совместно с управлением по борьбе с торговлей людьми, полицией ГУНП и местной прокуратурой разоблачили мужчину, который распространял детскую порнографию.

Правоохранители по разрешению суда провели обыск в доме закарпатца по месту жительства и обнаружили у него два ноутбука, с которых он распространял порнографию с помощью файлообменной сети. Доступ к запрещенному контенту обеспечивался не из реальных серверы, а через отдельные узлы и порнография была доступна для удаленных пользователей, когда хотя бы один из компьютеров подозреваемого был в сети. На ноутбуках 30-летнего закарпатца находились более терабайта видео порнографического характера. Все изъятые материалы были переданы на экспертизу, которая показала, что среди представленного контента было и видео сексуального характера с участием несовершеннолетних.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2,3,4 ст. 301 Уголовного кодекса Украины, то есть ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов. Такие действия наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Полиция завершила досудебное расследование и направила данное уголовное производство с обвинительным актом в суд, который будет выбирать меру наказания преступнику.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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