Погода в Закарпатье и Ужгороде в пятницу, 17 февраля

17.02.2017 (06:04)

Весь день в Ужгороде будет облачная погода

В Закарпатской области переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь и мокрый снег, в горах снег. Ночью и утром местами туман. На дорогах горной части гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 3-8 ° мороза, днем 1-6 ° тепла, в горах местами до 3 ° мороза.

В Ужгороде облачная погода, ночью без осадков, днем небольшой дождь. Вечером, возможно, пройдет мелкий снег. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-восточный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 3-5 ° мороза, днем 2-4 ° тепла.

Температура за последние 130 лет 17 февраля:

МАКС: 15.3° (1974)

МИН: -23.8° (1958)

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память преподобного Николая Студийского. Этот день известен как начало звериных (волчьих) свадеб, поэтому святого Николая Студийского называли «волчьим сватом». Этот день считается одним из самых холодных в феврале — стоят сильные морозы, и идет снег: «На Николу Студеного снегу навалит гору». Эти морозы называются никольскими. Наши предки 17 февраля обращали внимание на еловые ветки: если длинные сухие еловые ветви сгибаются — будет метель, а если распрямляются — погода будет благоприятной.