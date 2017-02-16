В Закарпатье экономика после Майдана скорее мертва, чем жива

17.02.2017 (09:22)

завод "Ядзаки"

Ситуация с открытием новых производственных мощностей в Закарпатье очень плохая.

Неизвестно по чьей инициативе, но, скорее всего, правительственной, была создана интерактивная карта, на которой указаны все предприятия, которые были открыты в период от началу 2015 года и по сей день.

Как ни странно, но на этой карте в нашей области также отражено несколько предприятий.

Это асфальтный завод в Мукачевском, мусороперерабатывающий завод на Береговщине, небольшая солнечная станция на Закарпатье и... завод "Ядзаки".

Мало того, что по сравнению с другими областями Закарпатье выглядит достаточно слабо, так еще и завод, который здесь уже работает очень давно включен в список тех, которые открылись после 2015 года...

В последнее время у нас действительно очень плохо с открытием новых производственных мощностей. Много надежд было на специальной экономической зоне, однако правительство не хочет, чтобы некоторые регионы в Украине жили по специальным экономическими условиями, хотя это является мировой практикой.

Справедливости ради еще можно сказать, что на карте не обозначено еще одно небольшое производство - в сентябре прошлого года в селе Новое Давыдково было открыто небольшое предприятие с немецкими инвестициями по пошиву чехлов для автомобилей. Но это мизер.

А последний гвоздь в крышку гроба закарпатского бизнеса вбил Кабмин... В Закарпатье прекратили деятельность 5 тысяч предпринимателей



