Узкоколейки в Украине – это романтика прошлого (ФОТО)

17.02.2017 (10:04)

Узкоколейки в Украине – это путешествие в прошлое

На рубеже 60–70-х годов 19 века в Европе, в том числе и в Украине, началось бурное строительство железных дорог. Часто нынешние узкоколейки служили не столько для пассажирских перевозок, сколько для грузовых.

Бывало, что их вообще строили только на определенное время. Такие «временные» колеи часто использовались для транспортировки леса, камней, песка, торфа. Когда, например, лесосеку закрывали, железная дорога переставала работать.

Сейчас узкоколейки – это романтика прошлого. Они привлекают туристов своей захватывающей историей, духом старины и милым, почти игрушечным, трогательным видом. В Украине, к сожалению, осталось всего пять узкоколейных железных дорог: «Карпатский трамвай», «Полесский трамвай», Боржавская, Колочавская и Гайворонская узкоколейки. Хотя, еще век назад лишь в Карпатском регионе их были десятки.





Боржавская узкоколейка

Как и большинство узкоколейных железных дорог в Карпатах, Боржавская узкоколейка строилась для нужд лесной промышленности. Сейчас «Анка Кушницкая», как ласково называют узкоколейку местные жители, используется для пассажирских перевозок по маршруту Виноградово – Хмельник – Иршава. Протяженность – 44 километра. Особенность Боржавской узкоколейки в том, что здесь до сих пор используют исключительно механические технические средства. В гости к «Анке Кушницкой» приезжают туристы со всей Украины. Боржавская узкоколейка предлагает различные туры для пассажиров и тематические или приуроченные к праздникам поездки.

Как доехать: Закарпатская область, г. Виноградов. Есть четыре поезда, один из которых едет до станции Иршава. В четверг и воскресенье поезд до Иршавы не едет.





Колочавская узкоколейка

В деревне-музее Колочаве, что на Закарпатье, тоже можно покататься на настоящей узкоколейке. Кроме того, здесь вам расскажут все об истории железной дороги в Украине. Музей узкоколейки в Колочаве может похвастаться уникальным экспонатом – старым паровозом, который был привезен сюда из Германии.

Кроме того, гости Колочавской узкоколейки смогут посмотреть на 10 старых вагонов, специальный вагончик лесоруба и несколько узкоколейных путей. Покататься на них тоже можно. В планах музея – проложить более длинный маршрут: в Колочаве виды действительно захватывающие.

Как доехать: Закарпатская область, Межгорский район, село Колочава, музей «Старое село».





Карпатский трамвай

Выгодская узкоколейная железная дорога, которую сейчас и местные, и туристы называют «Карпатский трамвайчик», была построена для вывоза древесины, которую заготавливали в Карпатах. Во времена Советского Союза узкоколейка активно использовалась, а позже – начался не лучший период в ее жизни. Сейчас участок железной дороги, который более-менее хорошо сохранился, называется «Карпатский трамвай», он является одной из самых живописных железнодорожных достопримечательностей и пользуется большой популярностью среди туристов.

Протяженность дороги – 13 километров. Маршрут начинается от поселка Выгода, пролегает через бывшее село лесорубов Миндунок и завершается в пгт Сенечев. Для пассажиров предусмотрены остановки в наиболее живописных местах, через которые пролегает маршрут «трамвайчика»: мост через реку Мизунка, источник минеральной воды «Горянка», болото Ширковец, Мизунский водопад и станция «Дубовый угол».

Как доехать: Ивано-Франковская область, Долинский район, пгт Выгода, ул. Заводская, 4. Выезды из пгт Выгода осуществляются на выходных в 9 часов утра.





Полесский трамвай

Узкоколейка «Антоновка – Заречное», построенная еще в 1895 году, частично сохранила старинные рельсы и шпалы. Ее протяженность – 106 километров, и ее часто называют самой длинной узкоколейкой в Европе, хотя на самом деле это почетное звание носит Гайворонская узкоколейка. Проехавшись по ее маршруту, можно полюбоваться прекрасными полесскими пейзажами, которые заставляют возвращаться сюда снова. «Полесский трамвай» местные часто называют «Поездок» или «Кукушка». Название прижилось и среди туристов, которые приезжают прокатиться по узкоколейке не впервые.

Как доехать: Ровенская область, Владимирецкий район, село Антоновка. Из Антоновки до Заречного ежедневно в 07:02 отправляется пассажирский поезд, который, как правило, состоит из тепловоза ТУ2 и 2, 3 или 4 вагонов ПВ-51. В 11:07 поезд прибывает на станцию Заречное.





Гайворонская узкоколейка

Узкоколейка в Гайвороне признана самой длинной в Европе, ее протяженность 130 километров! И хоть узкоколейка стала несколько короче, чем прежде, она до сих пор обслуживает пассажиров: трижды в неделю в направлении Голованевска, и трижды – в направлении Рудницы. Гайворонскую узкоколейку обслуживают и советские локомотивы Ту-2 , и бельгийский паровоз МТ-202, который, кстати, можно заказать для экскурсии (руководство железной дороги расположено в г. Смела, заказ нужно делать там).

На станции в Гайвороне есть куча интересной железнодорожной техники – снегоочистителей, различных локомотивов, ремонтников. Здесь настоящий музей узкоколейки. Однако для того, чтобы ознакомиться со всеми интересностями железнодорожного прошлого, надо договариваться с руководством заранее.

Как доехать: Кировоградская область, г. Гайворон. Движение поездов нужно уточнять на станции.

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