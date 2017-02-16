Нацисты вновь устраивают в Ужгороде факельное шествие

17.02.2017 (10:29)

Нацисты проведут в Ужгороде "черное шествие"

Ультранационалистическая закарпатская организация "Карпатская Сечь" объявила о проведении в Ужгороде "черное шествие".

"18 марта бойцы" Карпатской Сечи "пройдут по улицам Ужгорода во славу павших предков. Мероприятие будет проходить без псевдопатриотов, без партий, без популизма - черная колонна против либерализма.

Сбор участников "Марша славы Героев Карпатской Украины" - в 17:30, в Ужгороде, у Народного дома "Просвита" (ул. Подгорная, 57, по химфак).

В "Карпатской Сечи" призывают всех националистов и неравнодушных присоединяться: "Становись в черной колонны и приходи отдать дань уважения тем, чья героическая кровь течет в твоих жилах".

"Дресс-код" - только черную одежду, пиротехника, балаклавы / темные очки ", - говорится в сообщении националистов.

То есть, цель акции - почтить героям. На днях в Закарпатье были акции памяти тем, кто погиб в войне в Афганистане. Время от времени проводятся акции, на которых отдают дань уважения тем, кто погиб в зоне АТО. И в этих акций нет факельного шествия, никто не надевает на лицо балаклавы и никто не использует пиротехнику. Тихо и с глубоким уважением отдают дань уважения тем, кто погиб на войнах.

Но в ультранационалистов своя тема: чтобы страшно и эффектно.

Конечно, это прекрасная картинка не только для российских СМИ. Эти марши "людей в черном" показывают и СМИ Запада. А потом мы удивляемся, почему к нам боятся ехать западные туристы и почему западные инвесторы не спешат вкладывать средства в нашу экономику.

Можно не сомневаться, что после марша будет реакция. От власти, от нацменьшинств, от обычных граждан. Потому логикой трудно понять истинную цель националистического марша. Да еще и в многонациональном и спокойном Закарпатье. Для чего нести беспокойство? Нацисты уже провели одну позорную акцию в Ужгороде, облив краской памятник жертвам Холокоста возле филармонии. Разве эта акция получила положительные отзывы среди закарпатцев? Достигших националисты такими своими действиями? Уважение к себе? Уважение в Закарпатье? Уважение к Украине? Скорее - наоборот ...

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На крыше Закарпатской ОГА националисты зажгли файеры (ФОТО)



