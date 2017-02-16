Москаль запретил на Закарпатье какие-либо развлечения 20 февраля

|20 февраля Закарпатье почтит память Героев Небесной Сотни
Председатель облгосадминистрации Геннадий Москаль подписал распоряжение о запрете проведения развлекательно-концертных и спортивных мероприятий на Закарпатье 20 февраля в связи с чествованием памяти Героев Небесной Сотни.
Документ обязывает предприятия, учреждения и организации всех форм собственности отменить массовые мероприятия развлекательного характера, а местные телерадиокомпании - внести соответствующие изменения в свои программы.
Мероприятия по чествованию памяти Героев Небесной Сотни состоятся в Ужгороде в понедельник, 20 февраля, на площади Народной перед зданием облгосадминистрации. Образцовый хор Ужгородского колледжа культуры и искусств выполнит с балкона ОГА композицию «Пливе кача по Тисині», после чего состоится запуск в небо желтых и синих фонариков.
Каждый желающий сможет зажечь лампадку в память людей, отдавших свои жизни за Украину во время Революции Достоинства.
Начало мероприятий в 16.00.
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Комментарии
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Чтоб прекратить майданный ужас НАДО только вздернут нескольких уродов-парасенко,турчинова,парубия,авакова,луценко и прочих бандюганов, и у остальных нормальных людей жизнь наладится.
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Москалю 20 фебруара нехай СБУ каже, хто покоцкав небесну сотню.А покоцкали парубий и киевска банда.