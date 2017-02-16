На Закарпатье значительно сократились случаи мошенничества

17.02.2017 (11:02)

Количество мошенничеств в Закарпатье за год сократилась почти вдвое

Совместными усилиями киберполиции и территориальных подразделений Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области удалось сократить количество мошенничеств в области почти вдвое.

Благодаря профилактической деятельности сотрудников полиции за 2016 год количество преступлений, предусматривающих завладение чужим имуществом обманом или злоупотребления доверием снизилось по сравнению с 2015-м почти в 2 раза. При этом на 4% выше показателя уголовных производств, по которым лицам объявлено о подозрении, и на 3% больше уголовных производств, по которым завершено досудебное расследование.

Самое резкое сокращение произошло в Виноградовском районе, там количество обманутых мошенниками граждан сократилась на 84%. Среди всех регионов Закарпатья только два района, где произошел рост этого показателя: Мукачевский и Великоберезнянский, причем в самом Мукачево количество мошенничеств уменьшилась более чем в 2 раза.

Всего в прошлом году было зарегистрировано 411 таких случаев, против 812 в 2015 году.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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Роман Стефанишин рассказал о достижениях полиции в 2016 г. (ФОТО, ВИДЕО)



