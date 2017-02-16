За все время АТО на территории Донбасса погибло 2 197 военных ВСУ

17.02.2017 (13:59)

Стали известны потери ВСУ с начала АТО на Донбассе

С таким заявлением выступил глава Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко во время встречи с военными атташе иностранных государств.

Начальник Генштаба ВСУ уточнил, что 2 197 военных погибли в результате выполнения боевых задач разного рода, поставленных командованием АТО.

При этом еще восемь тысяч украинских военных за это же время получили ранения и травмы различной степени тяжести.

"Боевые потери Вооруженных сил Украины за этот период составили 2 197 лиц - погибшими и около 8 тысяч - ранеными", - сказал генерал.

Также Муженко во время встречи с военными атташе заявил, что Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовные дела против 37 украинских военных...

По последним данным ООН, за почти три года конфликта на Донбассе погибли около 10 тыс. человек. Более 22 тыс. украинских военных, гражданских лиц и сепаратистов получили ранения.

В тоже время погибших из числа добровольческих батальонов в этом списке погибших нет! И сколько их на самом деле погибло, никто не знает...