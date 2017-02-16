В Закарпатье перевернулся автобус с 10 пассажирами (ФОТО)

17.02.2017 (17:39)

Mercedes Sprinter с 10-ю пассажирами двигался из Ужгорода в Тячев

17 февраля на трассе Киев-Чоп в Закарпатской области автобус съехал и перевернулся, в результате чего пострадало семь человек, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Закарпатской области.

Инцидент произошел в районе села Великие Лазы, автобус Mercedes Sprinter с 10-ю пассажирами двигался из Ужгорода в Тячев, когда съехал в кювет и перевернулся. Водитель утверждает, что авария случилась из-за другого автомобиля, который подрезал его, после чего скрылся с места происшествия.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, а семеро пострадавших, в числе которых и водитель, госпитализированы в районную больницу. В сети появились фото с места ДТП.

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