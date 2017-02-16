В Ужгороде начали воровать террасные зонты

17.02.2017 (17:54)

Полиция установила, что кражи зонтов совершили три жителя Свалявы

В Ужгороде трое жителей области украли террасные зонты из заведений, расположенных в центре города, на общую сумму 125 тыс. грн. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Закарпатской области.

О пропаже уличных зонтов в полицию сообщили собственники торговых заведений, расположенных на пр. Свободы и ул. Сечени. Всего было зафиксировано 5 краж. Среди пострадавших оказался также гражданин иностранного государства.

Правоохранители установили, что кражи совершили три жителя Свалявы. Они демонтировали зонты с 02:00 до 05:00, загружали их в микроавтобус и увозили в Мукачево, где продавали на местном ранке, теряя при каждой продаже от 23 тыс. грн.

«Все вещественные доказательства полиция изъяла. По всем фактам начато уголовное производство по ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины, то есть кража, совершенная по предварительному сговору группой лиц. Такое правонарушение наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок», — отметили в полиции, добавив, что в деле продолжается следствие.

В частности, проверяется причастность подозреваемых к совершению аналогичных краж в других районах области, в частности в Иршаве, Берегово, Перечине и Сваляве.

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