Турецкий военный корабль подплыл к греческому острову и открыл огонь

17.02.2017 (18:37)

Греция направила к острову артиллерийское судно "Nikiforos"

Корабль ВМФ Турции в рамках учений без согласования с греческой стороной заплыл в территориальные воды Греции в и открыл огонь в районе восточной части острова Фармакониси в Эгейском море, сообщили в Минобороны Греции.

Отмечается, что Турция оповестили Грецию о проведении учений на море с использованием боеприпасов, однако Греция отказала в проведении учений, поскольку они затрагивают греческие территориальные воды, передает Ekathimerini.

Греция направила к острову артиллерийское судно "Nikiforos" ВМФ страны для наблюдения за турецким кораблем, пока тот не покинул территориальные воды страны.

Инцидент произошел после недавнего шквала турецких нарушений греческого воздушного пространства и повышенной напряженности в отношениях между Афинами и Анкарой, которые дополнительно подпитывались в прошлом месяце, когда Верховный суд Греции отказался выдать восемь турецких военнослужащих Турции за их предполагаемую роль в неудавшейся попытке переворота в июле.