От сумы и от .. : возможно ли выжить в ужгородской тюрьме? (ФОТО)

18.02.2017 (10:51)

Злоключения под стражей в тюрьме Ужгорода

Прокуратура пришла с проверкой в Закарпатское учреждение исполнения наказаний №9. Об этом сообщает пресс-служба управления прокуратуры.

На кухне обнаружили насекомых и тараканов . В камере, где содержатся несовершеннолетние, есть электрический удлинитель с оголенными проводами.

В УИН не все камеры обеспечены тумбочками, шкафами и полочками для хранения вещей. Заключенные хранят продукты и личные вещи на грязном полу, под кроватью и на кроватях.

Неисправна канализационная система. В санузлах нет бачков для слива воды. Вентиляция тоже работает плохо.

Фельдшер осматривал заключенных в последний раз 31.01.2017, а осмотр должен быть минимум раз в неделю.

Из восьми душевых колонок работают только три, распылители воды есть в двух.

До чего ужгородской тюрьме точно далеко, так это до европейского уровня. Наши же заключенные о тюрьмах Евросоюза могут только мечтать. А имеют кстати все права сидеть по Европейски!!! Мы ж Европа?!