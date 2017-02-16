Сексуальное насилие на Донбассе использовалось и как часть пыток

18.02.2017 (11:29)

Ублюдки из "Торнадо" насиловали младенцев в присутствии матерей

В ООН опубликовали отчет по поводу сексуального насилия на той территории Украины, которая подверглась военной агрессии со стороны России. Доклад охватывает период от 14 марта 2014 года до 31 января 2017 года на Донбассе.

Сообщается о 203 случаев сексуального насилия от ноября 2015 года в пяти регионах, в том числе 43 случая изнасилования, которые произошли после 1 апреля 2014 года. Примерно 43% жертв составляли женщины в возрасте 25-36 лет.

"Большинство случаев сексуального насилия [...] произошли на фоне ограничения свободы со стороны правительственных сил и вооруженных формирований. В этих случаях как мужчины, так и женщины подвергались сексуальному насилию", - сказано в отчете.

Отмечается, что сексуальное насилие использовалось и как часть пыток.

"Избиения и поражения электрическим током области гениталий, изнасилования, принуждение к обнажению использовались как методы пыток и жестокого обращения с целью наказания, унижения или выбивания признаний", - говорится в докладе.

Зафиксированы случаи изнасилований как со стороны пророссийских боевиков, так и украинских военных.

Ублюдки из "Торнадо" насиловали младенцев в присутствии матерей

Шокирующие подробности пыток, изнасилования и растления младенцев ублюдками из "Торнадо" (ВИДЕО)