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В Ужгороде зафиксировали массовую гибель рыбы (ВИДЕО)

18.02.2017 (11:43)
На Уже полно мертвой рыбы
На Уже полно мертвой рыбы
Пользователь соцсети Фейсбук Виктор Мацола обнародовал видео, где видно, как у берега реки всплыла мертвая рыба. «18.02.2017. Река Уж понесла колоссальные потери. Полно мертвой рыбы плавает.
Мы знаем формулу - на 1 видимую рыбу еще 70, которых мы не видим.
Вот реальная катастрофа. Что привело? Перечинский комбинат или еще что-то? , - Отметил Виктор у себя на странице.
UA-Reporter требует реагирования и комментариев у Державної екологічної інспекції у Закарпатській області!











Сьогодні ранком вся річка Уж в мертвій рибі!

Опубликовано Виктором Мацолой 17 февраля 2017 г.

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