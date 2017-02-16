В Ужгороде зафиксировали массовую гибель рыбы (ВИДЕО)

18.02.2017 (11:43)

На Уже полно мертвой рыбы

Сьогодні ранком вся річка Уж в мертвій рибі! Опубликовано Виктором Мацолой 17 февраля 2017 г.

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Пользователь соцсети Фейсбук Виктор Мацола обнародовал видео, где видно, как у берега реки всплыла мертвая рыба. «18.02.2017. Река Уж понесла колоссальные потери. Полно мертвой рыбы плавает.Мы знаем формулу - на 1 видимую рыбу еще 70, которых мы не видим.Вот реальная катастрофа. Что привело? Перечинский комбинат или еще что-то? , - Отметил Виктор у себя на странице.UA-Reporter требует реагирования и комментариев у Державної екологічної інспекції у Закарпатській області!