В Харькове перестрелялись "Східный корпус" и "Донбасс" - есть раненый (ФОТО, ВИДЕО)

18.02.2017 (14:36)

В Пушкарева стрелял боец батальона "Донбасс" Олег Черкашин - позывной - Испанец

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В пятницу вечером, 17 февраля, в Харькове произошла перестрелка между бойцами батальона "Донбасс" и активистами "Східного корпуса". Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный редактор местного издания Newsroom Павел Федосенко.По его словам, вооруженный конфликт произошел в Алексеевке, в спальном районе Харькова. В результате стрельбы ранения получил водитель "Східного корпуса" Игорь Пушкарев. У него серьезные ранения живота и грудной клетки, рассказал директор департамента по делам информации Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.После перестрелки люди в камуфляжной форме – по предварительной информации, бойцы "Донбасса" - забаррикадировались в детском саду, но потом сдались полицейским и сотрудникам КОРДа.По словам лидера харьковской ячейки гражданского корпуса "Азов" Олега Ширяева, перестрелка возникла из-за конфликта по поводу блокады поставок угля на Донбассе. Известно, что "Східний корпус" не поддержал блокаду.Местное издание Newsroom сообщает другие версии причин возникновения конфликта. По информации журналистов, по одной из версий, перестрелка произошла после того, как активисты "Східного корпуса" пытались взять штурмом офис ветеранов АТО на Стадионном проезде. По другой версии, активисты приехали на Стадионный проезд, поскольку им сообщили, что там находятся вооруженные люди в камуфляже.В Пушкарева, по непроверенной информации, стрелял боец батальона "Донбасс" Олег Черкашин (позывной - "Испанец").