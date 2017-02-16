В Польше обеспокоились наплывом украинцев в страну

18.02.2017 (16:27)

Польская панщина для украинцев

Граждане Украины, которые приезжают в Польшу и получают визы, создают высокую миграционную нагрузку для страны. Об этом заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский.

«Не могу согласиться с тем, что Польша не согласна принимать мигрантов. За год мы выдали 1,267 млн виз (для граждан Украины. — RT). Из этого количества 650 тыс. — разрешения на работу. Большинство приехали к нам и решили остаться», — приводит «Европейская правда» слова министра.

Глава МИД также отметил географическое положение своей страны.

«Поэтому я не могу согласиться с тем, что у нас другой подход. У нас просто другое географическое расположение и другая миграционная картина», — подчеркнул Ващиковский.

А когда вы готовили боевиков и спонсировали госпереворот в Украине - вас это не беспокоило?! Вас сейчас не беспокоит , что поляк Войцех Балчун в пользу Польши уничтожает Укрзализныцю?! Вас не беспокоит, что ваша политика уничтожения экономики Украины сделала нищими 40 млн. украинцев?!

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