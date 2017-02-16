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В Польше обеспокоились наплывом украинцев в страну

18.02.2017 (16:27)
Польская панщина для украинцев
Польская панщина для украинцев

Граждане Украины, которые приезжают в Польшу и получают визы, создают высокую миграционную нагрузку для страны. Об этом заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский.

«Не могу согласиться с тем, что Польша не согласна принимать мигрантов. За год мы выдали 1,267 млн виз (для граждан Украины. — RT). Из этого количества 650 тыс. — разрешения на работу. Большинство приехали к нам и решили остаться», — приводит «Европейская правда» слова министра.

Глава МИД также отметил географическое положение своей страны.

«Поэтому я не могу согласиться с тем, что у нас другой подход. У нас просто другое географическое расположение и другая миграционная картина», — подчеркнул Ващиковский.

А когда вы готовили боевиков и спонсировали госпереворот в Украине - вас это не беспокоило?! Вас сейчас не беспокоит , что поляк Войцех Балчун в пользу Польши уничтожает Укрзализныцю?! Вас не беспокоит, что ваша политика уничтожения экономики Украины сделала нищими 40 млн. украинцев?!

Ничего не изменилось в ментальности поляков - Богдан Хмельницкий переворачивается в гробу!


Интернет-издание
UA- Reporter.com
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Комментарии

18.02.2017 (17:24) / Вежливые люди

Лемберг чей?

18.02.2017 (17:07) / Читатель9

Пора разширять, московитов тоже поработить, пусть знают свое место вшивые мокши.

18.02.2017 (17:13) / Вежливые люди

Поработилка у тебя крысенок галицкий не выросла.

18.02.2017 (16:55) / ВИЖУ

На карте с польского сайта видно, что и Лемберг, и Ровно, и Тернополь поляки считают своей землей. Они называют ее Восточные Кресы. Или — потерянные территории. Некоторые уточняют: временно потерянные.

18.02.2017 (16:44) / Серебряная Земля

Единство вам, бойцы за Русь,
Прошу, Господь чтоб ниспослал.
О вашем здравии молюсь,
Чтоб День Победы вновь настал!
Мир от коричневой чумы
Спасая, деды рвались в бой.
Должны спасти Россию МЫ
Теперь от жёлто-голубой!

18.02.2017 (17:09) / Читатель9

Спасать будешь гиви и моторыла от вечных адских мучений, и 80% не русских, а кацапни.

18.02.2017 (17:23) / ВИЖУ

Иди спасай цинковые бандерольки что по майдауну дауны таскали.

18.02.2017 (16:40) / Вежливые люди

Польская группа спела о бандеровцах. Перевод на русский:
«Пока я поляк, ни один украинец не будет моим другом.
Руководствуйся историей, а не ложными догадками.
Не нужна никакая пропаганда.
Это война за память! И невозможно забыть что нам сделали бандеровцы!
Они мародерствовали, глумились, издевались и убивали девушек,
маленьких детей, курва, накалывали их на штыки.
И не укладывается в голове, что такое вообще может сделать человек!
Что же это за нация?!.. Сейчас они хотят быть нам соседями,
тогда они хотели быть нашими врагами.

18.02.2017 (16:41) / Вежливые люди

Наши политики стоят плечом к плечу с ними,
рисуются не необанедровском майдане,
вытирают ноги о невинно убиенных поляков,
поддерживают потомков наших палачей.
Закрой глаза, представь себе девчонку,
которую насилуют глазах у ее отца,
как умирают дети, насаженные на заборы.
Убитая мать падает на моих глазах.
Представляя все это, ты еще солидарен с украинцами?»