Путин подписал указ о признании в РФ документов жителей Донбасса

18.02.2017 (16:36)

Россия официально признала документы жителей Донбасса

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Правительству РФ поручено принять необходимые меры по реализации настоящего указа.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Постановление введено в силу в целях защиты прав и свобод человека и гражданина в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права, сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что с 18 февраля граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, могут осуществлять въезд/выезд в Россию без оформления виз на основании документов, удостоверяющих личность, выданных органами местной власти.

Новшество объясняется стремлением защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права.

"Установить, что временно, на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений" в РФ признаются действительными документы, удостоверяющие личность, документы об образовании и (или) о квалификации, свидетельства о рождении, заключении (расторжении) брака, перемене имени, о смерти, свидетельства о регистрации транспортных средств, регистрационные знаки транспортных средств, выданные соответствующими органами (организациями), фактически действующими на территориях указанных районов, гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на этих территориях, говорится в указе.

"Граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, могут осуществлять въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации без оформления виз на основании документов, удостоверяющих личность (несовершеннолетние дети в возрасте до 16 лет — на основании свидетельства о рождении), выданных соответствующими органами, фактически действующими на территориях указанных районов", — отмечается в документе.

Комментируя это сообщение, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия официально не признавала паспорта лиц, проживающих на территории непризнанных республик Донбасса.

"Это не официальное признание паспортов, речь идет об отдельных решениях, которые могли приниматься муниципальными, местными органами власти, а также различными компаниями, исходя исключительно из гуманитарных соображений, руководствуясь необходимостью действительно гуманитарной помощи этим людям, которые проживают в районах Донбасса", - сказал Песков.