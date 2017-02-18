На Закарпатье бизнесмены из Тернополя заработают 78 млн. грн

18.02.2017 (20:34)

Всего «Елитар» выиграл торгов на 469,50 млн грн.

ПАО «Закарпатьеоблэнерго» 9 февраля, по результатам тендера заключило два соглашения на работы по строительству и реконструкции воздушных линий электропередач ВЛ 0,4 кВ и 6-10 кВ в 2017 году на общую сумму 77740000. грн.

Закарпатское управление ПАО «Электро» получило заказов на 39450000 грн., ООО «Елитар" - на 38290000 грн., сообщается в системе «Прозорро».

Всего «Елитар» выиграл торгов на 469,50 млн грн., из которых 157 290 000 грн. - у нынешнего заказчика.



По данным сайта «Наши деньги», пакет из 16% акций компании «Электро» принадлежит ООО «Чечва» львовян Алексея Михайловича и гендиректора Ярослава Тринцолина. Еще 15% имеет ООО «Електромодерн» председателя Тернопольского управления «Электро» Владимира ДМИТРАШ, Петра ДМИТРАШ, Алексея Овода и Александра Прокопива (все из Тернополя).



Фирма «Елитар» основали в 2003 г.. Виктор Подворный, Владимир Егоров, а также Мирослав Сененький - начальник Тернопольского городского района электрических сетей ОАО «Тернопольоблэнерго» (с 2000 г.. И поныне). В 2007-2009 гг. Директором был зарегистрирован с Сененьким по одному адресу Владимир Гумен. Человек с таким именем и фамилией в 2012 г.. Была известна как помощник председателя правления «Тернопольоблэнерго» по координации и контролю энергосбытовой работы РЭС.

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