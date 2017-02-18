Чехия увеличит выдачу чешских виз в консульствах Львова и Киева

18.02.2017 (21:22)

Чешское правительство тормозит прием украинцев

Президент Милош Земан высказался в пользу трудоустройства на чешских предприятиях работников из Украины, которые могли бы воспользоваться не занятыми чехами рабочими местами.

По его мнению, чешское правительство тормозит прием украинцев, и следует сделать работу чешских консульств во Львове и Киеве более эффективной.

Привлечение иностранной рабочей силы чешскими компаниями, подчеркнул Земан в ходе рабочего визита в Краловоградецкий край, является кратковременным решением в ситуции дефицита кадров, на долгосрочном горизонте более целесообразна роботизация производственных площадок.

Земан напомнил, что ныне планируется выдача украинским работникам лишь примерно 3800 рабочих виз, однако Чехия может предложить гастарбайтерам 150 тысяч вакансий.

Правительство ЧР 8 февраля приняло решение усилить кадровый состав генерального консульства во Львове, что должно помочь увеличить число выдаваемых виз вдвое, ежемесячно до 800.