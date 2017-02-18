Погода в Ужгороде и Закарпатье в воскресенье, 19 февраля

19.02.2017 (07:40)

В Ужгороде облачная с прояснениями погода, без существенных осадков

В Закарпатской области переменная облачность, ночью местами небольшие осадки, днем ​​без существенных осадков. На равнинной и предгорной части территории области туманы, ночью местами слабый гололед. На горных участках дорог гололедица. Ветер западный 2-5 м / с. Температура воздуха ночью 3-8 °, в горах местами до 11 ° мороза, днем ​​2 ° мороза 3 ° тепла, местами до 6 ° тепла.

Ночью, утром и в первой половине дня туман, ночью слабый гололед. От облаков в Ужгороде уже к утру не осталось и следа, и до самого вечера будет держаться ясная погода. Без осадков.Ветер западный 2-5 м / с. Температура воздуха ночью 3-5 ° мороза, днем ​​2-4 ° тепла.

Температура за последние 130 лет 19 февраля:

МАКС: 13.3° (1957)

МИН: -18.9° (1985)

Народный прогноз погоды: 19 февраля почитается память преподобного Вукола Смирнского. Морозы в этот день обещают бурную весну и сухое жаркое лето. А на сами морозы указывала вода в колодцах: если она поднимается, то следует ждать морозной погоды. Также морозы предвещал северный ветер и кукушка, которая кукует на сухом дереве.