Погода в Ужгороде и Закарпатье в воскресенье, 19 февраля

|В Ужгороде облачная с прояснениями погода, без существенных осадков
В Закарпатской области переменная облачность, ночью местами небольшие осадки, днем без существенных осадков. На равнинной и предгорной части территории области туманы, ночью местами слабый гололед. На горных участках дорог гололедица. Ветер западный 2-5 м / с. Температура воздуха ночью 3-8 °, в горах местами до 11 ° мороза, днем 2 ° мороза 3 ° тепла, местами до 6 ° тепла.
Ночью, утром и в первой половине дня туман, ночью слабый гололед. От облаков в Ужгороде уже к утру не осталось и следа, и до самого вечера будет держаться ясная погода. Без осадков.Ветер западный 2-5 м / с. Температура воздуха ночью 3-5 ° мороза, днем 2-4 ° тепла.
Температура за последние 130 лет 19 февраля:
МАКС: 13.3° (1957)
МИН: -18.9° (1985)
Народный прогноз погоды: 19 февраля почитается память преподобного Вукола Смирнского. Морозы в этот день обещают бурную весну и сухое жаркое лето. А на сами морозы указывала вода в колодцах: если она поднимается, то следует ждать морозной погоды. Также морозы предвещал северный ветер и кукушка, которая кукует на сухом дереве.
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