В Закарпатье объявлена значительная (3 уровень) лавинная опасность

19.02.2017 (10:18)

ГСЧС: повышенная лавинная опасность в Карпатах

В связи с оттепелью, 19-23 февраля в западных областях Украины ожидается подъем уровня речных вод и лавинная опасность в Карпатах, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"В связи с оттепелью, в горах восточной части Закарпатской области объявляется значительная (3 уровень) лавинная опасность. ГСЧС обращается к гражданам с просьбой, по возможности, не выходить в горы", – следует из сообщения на сайте ведомства в воскресенье утром со ссылкой на Укргидрометцентр.

Также, спасатели предупреждают про ожидаемый подъем уровня речных вод на 0, 5 - 1,5 м над уровнями на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), Западного Буга (Львовская, Волынская обл.).

Ожидается разрушения ледовых явлений, ледоход, на участках русел с нарушенной пропускной способностью (под мостами, на суженных участках русел, в местах существующих заторов льда) - формирование (усиление) заторов льда с резким повышением уровней воды, в Турковском и Дрогобычском районах Львовской области, при этом возможно частичное затопление заводей, с/х угодий, отдельных населенных пунктов, хозяйственных объектов, расположенных выше мест образования заторов.

В течение суток (9-10 января) на территории двух горных районов, Тячевского и Раховского, сошло 4 снежных лавины (ФОТО)