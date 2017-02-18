"1 + 1" продолжает путешествовать по Закарпатью (ВИДЕО)

19.02.2017 (10:55)

Мой путеводитель. Закарпатье

Рейтинг: 1

Только здесь можно понежиться в популярных в Японии целебных минеральных источниках, потом попасть в Средневековье без машины времени, а в итоге вернуться в настоящее, чтобы познакомиться с уникальными коровами, которые не дают молока, и попробовать вино из 400 годовых подвалов. На этих выходных Мой путеводитель едет в Закарпатье. На этот раз операторы телеканала добрались одного из старейших городов Украины - Берегово.Именно Берегово называют закарпатской столицей вина. Неподалеку от города расположился поселок Бене. Там живет Иван Урста, винодел. Свои вина выдерживает в 400-летнем погребе.На эко-ферме в селе Ботар разводят уникальных венгерских коров. Фермер Петр Тизеш имеет 70 таких коровок и бычков.У венгерских буренок есть молочко только для телят. Венгерская серая неприхотлива в питании и может выдержать мороз до -40 градусов."1 + 1" побывал также в средневековом замке Сент-Миклош. Там приготовили старинное блюдо.Подробнее - смотрите в сюжете.