В Ужгороде возле караоке-бара произошла драка со стрельбой

19.02.2017 (14:12)

С места происшествия полиция изъяла оружие и четыре отстрелянные гильзы

В ночь на 19 февраля, возле караоке-бара в Ужгороде произошла драка и стрельба. На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что 20 и 22-летние ужгородцы устроили драку с 22-летним жителем г. Черновцы.

Конфликт начался в помещении караоке-бара, потом мужчины вышли на улицу. Там один из мужчин достал стартовый пистолет Ekol Special 199 и произвел несколько выстрелов в воздух.

С места происшествия полиция изъяла оружие и четыре отстрелянные гильзы. Парни объяснили, что подрались из-за внезапно возникших неприязненных отношений.

По данному факту начали уголовное производство по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины - хулиганские действия, совершенные с применением огнестрельного или холодного оружия. Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

Следствие продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении фигурантов дела, сообщает пресс-служба ГУ НП в Закарпатской области.