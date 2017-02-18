В центре Киева на годовщину Майдана очень малолюдно (ВИДЕО)
19.02.2017 (15:12)
В центре Киева на годовщину Майдана очень малолюдно
Сегодня, 19 февраля, в центре Киева проходят мероприятия, посвященные годовщине трагических событий на Евромайдане, где в феврале 2014-го погибло более 100 человек. На данный момент в мероприятиях принимают участие несколько сотен человек.
Основные события сейчас происходят на Майдане под стелой, здесь собрались несколько сотен человек на акцию «Открытый микрофон».
Среди них как участники акции на Евромайдане, так и общественные активисты и неравнодушные украинцы, также здесь есть представители добровольческих батальонов. Они по очереди выступают, рассказывают о событиях трехлетней давности, а также о том, чего удалось и не удалось достичь за это время.
Меры безопасности в центре столицы усилены: установлены рамки металлоискателя на Крещатике и Европейской площади, правопорядок охраняют 6,5 тыс. правоохранителей.
Особенно усиленно правоохранители патрулируют непосредственно на Майдане Независимости, улице Крещатик и Европейской площади.
В центре города людей достаточно мало, полиция проверяет на наличие запрещенных предметов: оружие (в том числе холодное), биты, палки и другие вещи, что могут быть использованы в целях возможных провокаций.
На данный момент у одного из участников массовых мероприятий был обнаружен травматический пистолет, однако, с разрешением на его ношение.