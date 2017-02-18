В центре Киева на годовщину Майдана очень малолюдно (ВИДЕО)

19.02.2017 (15:12)

В центре Киева на годовщину Майдана очень малолюдно

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Сегодня, 19 февраля, в центре Киева проходят мероприятия, посвященные годовщине трагических событий на Евромайдане, где в феврале 2014-го погибло более 100 человек. На данный момент в мероприятиях принимают участие несколько сотен человек. Основные события сейчас происходят на Майдане под стелой, здесь собрались несколько сотен человек на акцию «Открытый микрофон».Среди них как участники акции на Евромайдане, так и общественные активисты и неравнодушные украинцы, также здесь есть представители добровольческих батальонов. Они по очереди выступают, рассказывают о событиях трехлетней давности, а также о том, чего удалось и не удалось достичь за это время.Меры безопасности в центре столицы усилены: установлены рамки металлоискателя на Крещатике и Европейской площади, правопорядок охраняют 6,5 тыс. правоохранителей.Особенно усиленно правоохранители патрулируют непосредственно на Майдане Независимости, улице Крещатик и Европейской площади.В центре города людей достаточно мало, полиция проверяет на наличие запрещенных предметов: оружие (в том числе холодное), биты, палки и другие вещи, что могут быть использованы в целях возможных провокаций.На данный момент у одного из участников массовых мероприятий был обнаружен травматический пистолет, однако, с разрешением на его ношение.