Аутентичные народные свадьбы пользуются популярностью на Закарпатье (ФОТО, ВИДЕО)

19.02.2017 (18:52)

Древние обычаи и обряды свадеб в Закарпатье

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Станут ли традиционные закарпатские свадьбы нафталиновыми воспоминаниями? Народным свадьбам приходится "бороться" с новейшими традициями. К счастью, победителей в этой борьбе пока нет!Какие они - закарпатские свадьбы? Сейчас они, скорее, похожи на любую, подобную "празднично-обрядовую церемонию" в регионах Украины. А вот в прошлом она была действительно уникальна и действительно содержала цепь предрассудков и ритуалов.Взять хотя бы "голос у попа" - традиция, согласно которой, за три-две недели до венчания (после того, как молодожены рассказывали священнику о своем намерении, а он записывал их имена в церковную книгу) еженедельно сообщал пастве в храме о желании парня и девушки вступить в брак. Если кто-то из местного населения был против - должен был назвать причины, по которым "влюбленные" не могли это осуществить.Кстати, помолвке, в низинных районах Серебряной Земли, ранее предшествовали "вызвидыны", когда семья парня узнавала, невзначай зайдя в гости в дом женщины, пара ли она молодому. Годится ли с такой семьей родниться."Не позавидовать было и юноше - 80% бракосочетаний до 20-30 годов 20 века были "сводными"- то есть по договоренности между родителями. Дети не имели права голоса, даже если сердце рвалось к другим", - рассказал Василий Коцан - кандидат исторических наук."Идти под венец" разрешалось, к слову, только во вторник и четверг. Не дай Бог в постные дни: понедельник, среду, пятницу. Только после Второй мировой к указанным дням добавили субботу.Закарпатские молодожены из прошлого или древние обычаи и обряды свадеб Серебряной Земли - фото 3 Прически невест, с. Кошелево Хустского районаЧто касается оригинальных обычаев, о которых забыли, и, возможно, зря, то стоит вспомнить, например, то, что: невесте во время одевания, полагалось реветь чтобы в последний раз. А также обязательно к наряду ей крепили иглы или булавки - "против злых глаз". Еще девушке, если она хотела, чтобы дети были похожи на нее, выйдя из дома, нужно было трижды покрутиться, "глядя" на своих родных. Если же она хотела, чтобы на свет появились сыновья и одна дочь, переступая порог церкви после венчания, должна оглянуться в сторону леса и сказать: "Все чаще дубы, да одна береза", а зайдя в дом мужа молодая невестка разбивала яйцо, "чтобы так легко родить, как оно разбилось".Утверждать, что традиции и обычаи закарпатской свадьбы понемногу отходят в прошлое, было бы очень неправильно. На Закарпатье нафталиновых свадеб быть не может - такой здесь живет народ. Традиции предков могут пригодиться и современным молодоженам. Многие из них, особенно в селах, особенно в горных районах охотно организовывают аутентичные свадьбы. Правда, как утверждают эксперты по организации праздников, такое удовольствие нынче не из дешевых: и свадебное платье – особенное, не так просто найти, и вышиванки, венки, безрукавки для всех надо организовать, и меню – традиционно закарпатское – не в каждом ресторане приготовят.Не удивительно, что невесты все же чаще прибегают к более привычным методам бракосочетаний – с примесью закарпатских, европейских и американских традиций. К примеру, еще 10 лет назад невесты не бросали букеты, не было и традиции снятия подвязки. Также сравнительно недавно стали популярны выездные церемонии.Еще одним заимствованием является традиция надевать в день свадьбы что-то новое (чтобы начать новую жизнь), старое (сохранить связь с семьей), одолженное (помнить о друзьях) и голубое (символ верности). Подобный обычай пришел к нам из Англии и не является характерным для Закарпатья. Однако, если современные невесты действительно придерживаются чуждой традиции для того, чтобы разнообразить супружескую жизнь, а не потому, что видели подобное по телевизору, то ничего плохого в этой, пусть и не аутентичной традиции, вероятно, нет.Трудно себе представить, но фата – это тоже не по-закарпатски. Появился шлаер (фата) на Закарпатье только в 40-х годах прошлого века, как результат влияния городской культуры на сельскую. К тому времени местные девушки вступали в брак в коронах, венках или же платках.Все популярнее становится проведение брачных церемоний, на которых ближайшие подружки невесты одеты в одинаковые платья. И против этой традиции женские естество и стремление к индивидуальности выступают особенно остро, поэтому такая практика более распространена в городах. На селе же каждая дружка обязательно подчеркнет свою индивидуальность. И это не просто девичья прихоть - это большое девичье желание понравиться парню, обрести любовь и следующей надеть платье невесты.Очевидным и неоспоримым является тот факт, что на "празднике любящих" все же находится место закарпатским традициям, обычаям и особенностям. Надолго ли? Надолго. Главное – не сравнивать свадьбы "того" и "нашего" времени, не навязывать молодоженам старых или новых традиций, не убеждать в правильности ритуалов прошлого или современности. Потому, как ни крутите, а на свадьбе главное не платье, не блюда, не гости и даже не четкое следование "сценарию". "Рулит" любовь и стойкое желание быть вместе – в горе и радости, в богатстве и бедности, до самой смерти.