Погода в Закарпатье и Ужгороде в понедельник, 20 февраля

20.02.2017 (05:55)

В Ужгороде облачная погода, , утром и днем слабые осадки

В Закарпатской области переменная облачность, ночью без существенных осадков, утром и днем местами слабые осадки. Ночью и утром местами туманы. На горных участках дорог гололедица. Ветер южный ночью слабый, днем 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 2-7 ° мороза, днем 0-5 ° тепла, на высокогорье 0-5 ° мороза.

На протяжении всего дня небо в Ужгороде будет покрыто облаками, ночью без существенных осадков, утром и днем слабые осадки. Ночью и утром туман. Ветер южный ночью слабый, днем 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 2-4 ° мороза, днем 2-4 ° тепла.

Температура за последние 130 лет 20 февраля:

МАКС: 12.5° (1998)

МИН: -20.1° (1954)

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память преподобного Луки Елладского. В старину была вкусная традиция печь в этот день пирожки с луком. А погоду нашим предкам в этот день предсказывали солнце и облака: если солнце «заходит красно» — будет холодное лето; облака высоко — к хорошей погоде.