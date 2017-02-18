Трембита является непременным участником массовых торжеств в Закарпатье

20.02.2017 (06:12)

Трембита занесена в Книгу рекордов Гиннеса

Сыграть на трембите с первого раза мало кому удается. В этом убеждаются тысячи туристов, которые приезжают на Закарпатье, и которым предлагают туристическую "фишку" - сыграть на самом длинном в мире инструменте.

Трембита занесена в Книгу рекордов Гиннеса, как самый длинный в мире духовой музыкальный инструмент. Попадаются уникальные экземпляры длиной восемь метров.

Будучи ритуальным инструментом, трембита является непременным участником массовых торжеств гуцулов и бойков. Трембитари оповещают о приближении колядующих, а время исполнения специальной печальной мелодии сообщают о смерти кого-то из горных жителей. Весной звук трембиты до сих пор извещает о начале выгона овец на пастбище, а осенью - о возвращении домой. Звуками трембиты объявляли о начале и окончании рабочего дня. Также главный "потрембач", становился лицом к солнцу и следил, когда его тень соединится с его ростом, что означало начало обеденного времени.

Любой трембитарь мог понять какое именно выражение продудел ему другой трембитарь. Люди различали сигналы трембиты, как она звучит "грустно" или "весело". При этом мелодия трембиты, предназначенная для разных случаев, иногда могла и совпадать, но жители Карпат различали ее по интонации.

С помощью трембит извещали о приближении врага. Дозорные на вершинах гор, как будто по эстафете, друг через друга с помощью специальных условных сигналов, предупреждали население с какой стороны и на каком расстоянии приближается враг к деревне. Нередко звук трембиты помогал охотникам или путешественникам заблудившимся в непогоду, сориентироваться в горах. Сегодня шутят, что в то время трембита выполняла роль мобильного телефона.

Мастера говорят, что идеальная трембита не может быть короче трех метров. 3,2 метра – классическая трембита, и звук ее доносится на расстояние более десяти километров.

Когда-то давно, трембиту изготавливали только из расколотого молнией дерева. Его спиливали, выдерживали в течение нескольких лет на улице – на ветру, на дожде, на солнце и снегопаде, на морозе. Возраст дерева должен был достигать 120-150 лет.

Гуцулы были убеждены, что вместе с небесными громом дереву передается голос Творца. Считалось, что чем дольше будет держаться молния под солнцем, чем дольше ее будут обвевать ветра, тем громче и звонче будет трембита. Сейчас никто не идет искать расколотое молнией дерево, обходятся обычным.

Из ствола ели витесывают длинную палку. Палка должна хорошо высохнуть. Ее разрезают вдоль и выдалбливают в обеих половинках ров.

Трембита будет звенеть лучше, если у нее тонкие стенки. Но в этом случае с ней требуется осторожно обращаться, потому что сломать тонкую трембиту проще. Для удобства делают складные трембиты. Чтобы половинки инструмента держались между собой – их соединяют и закрепляют корой. Перед тем как играть, в отверстие инструмента заливают жидкость – водку или горячее молоко, только не воду. Так, говорят, трембита будет звучать лучше.

В наше время на Гуцульщине иногда встречаются металлические разборные трембиты, которые легче и изготавливать и траспортировать. А недавно "новаторы" трембиторского искусства пошли дальше и изготовили трембиту из полипропиленовых труб, которые используются в сантехнике.

Сегодня трембиты чаще всего используют в массовых и зрелищных мероприятиях. Изредка туристы хотят приобрести инструмент и увезти с собой. Цены различные. Кто-то из мастеров возьмется изготовить на заказ трембиту за $ 100, у кого-то цена стартует от нескольких тысяч гривен и выше.

К слову, на первый взгляд, с трембитой может справиться только очень сильный человек, ведь выглядит этот инструмент тяжелым. На самом же деле вес трембиты достигает нескольких килограммов. А вот сделать так, чтобы из трембиты раздавались мощные и красивые звуки под силу не каждому - для этого должны быть здоровые и сильные легкие.

К слову, кроме украинских трембит, существуют тибетские, венгерские, баварские, швейцарские, марийские, таджикские, кельтские, трембиты индейцев шингу в Бразилии. Трембиты других народов имеют не такое звучание, потому что имеют немного другую форму, или же сделаны из железа и железо дает металлический репящий звук.

А в прошлом году на одном из самых известных фестивалей Закарпатья "Гуцульская брынза" установили рекорд - в церемонии открытия одновременно заиграло рекордное количество трембит - 56