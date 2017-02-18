В детской больнице Мукачево горе-родители подкинули двух младенцев

20.02.2017 (10:04)

В Закарпатье нашли двух-детей подкидышей

В службу по делам детей исполнительного комитета Мукачевского городского совета поступило сообщения о двух младенцев, которые длительное время находились в областной детской больнице, не потому, что болели, а потому, что они не были желанными для своих родителей-кукушек.

Врачи тщетно искали матерей, устроив малышей на лечение. Выяснилось, что дети на территории города не рождались, регистрация их рождения также не проводилась. Сведения о родителях вообще отсутствуют.

Заботу о детях в очередной раз взяла на себя городская власть. Регистрация их рождения будет проведена по решению исполнительного комитета, согласно части 2 статьи 135 Семейного кодекса Украины.

Дети получат статус и будут временно устроены в областной дом ребенка, проинформировала служба по делам детей Мукачевского горисполкома.

В Закарпатье "окно жизни" примет всех подкидышей под свою опеку