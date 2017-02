The New York Times : Депутат Артеменко предложил отдать Крым в аренду на 50 лет

20.02.2017 (10:20)

Андрей Артеменко на Манхэттене

За неделю до отставки советнику Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майклу Флинну был представлен план заключения мира между Украиной и Россией с последующей отменой антироссийских санкций. План разработал депутат Верховной Рады из фракции Радикальной партии Андрей Артеменко. Более того, вместе с этим документом он передал и компромат на президента Украины Петра Порошенко.

Все эти сенсационные сведения сегодня сообщила американская газета The New York Times.

"Многие назовут меня российским агентом, американским агентом, агентом ЦРУ. Но как найти решение для наших стран, если мы не будем разговаривать?" – сказал Артеменко изданию.

В подготовке плана снятия санкций с России и его передаче в Белый дом, по информации газеты, участвовали Майкл Коэн (личный адвокат Трампа) и Феликс Сатер (американский бизнесмен российского происхождения, бывший советник Трампа). С обоими Артеменко уже давно поддерживал контакт.

В начале февраля Коэн оставил пакет с "планом Артеменко" в кабинете Флинна. Однако советник не успел с ним ознакомиться, поскольку вынужден был подать в отставку, пишет The New York Times.

Коэн связан с Украиной. Он женат на украинке и когда-то работал над созданием семейного бизнеса на этаноле в Украине.

С Сатером, который родился в СССР, а вырос в Нью-Йорке, украинского нардепа свели общие друзья.

"Во-первых, я хочу остановить войну, а. во-вторых, я абсолютно уверен, что США и Россия должны быть союзниками, а не врагами", - прокомментировал свое участие в проработке плана Сатер.

Сообщается, что прошлым летом Артеменко приезжал в Кливленд на Национальный съезд республиканцев, чтобы воспользоваться шансом встретиться с участниками кампании Трампа.

"По сути, план Артеменко предлагает вывести российские войска с территории восточной Украины, судьбу Крыма должны решить украинцы на референдуме. Также рассматривается возможность, что Крым будет сдан в аренду сроком на 50 или 100 лет", - отмечает газета.

Сообщается, что Коэн и Сэтер заявили, что не говорили с Трампом о предложениях Артеменко. По словам, Коэна, он просто оставил запечатанный конверт в ведомстве Флинна, накануне его увольнения.

"Теперь Коэн и Артеменко надеются, что новый советник по национальной безопасности рассмотрит их предложение", - пишет издание.

Издание пишет, что план Артеменко разозлил украинских чиновников. Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что нардеп не имеет права предъявлять какие-либо альтернативные планы от имени Украины к любым иностранным правительствам.

"Страна" после публикации переговорила с самим Андреем Артеменко, чтобы из первых уст уточнить информацию, изложенную в публикации американской газеты.

- Андрей, скажите, существует ли этот план в природе, о котором говорится в статье?

- Да, такой план существует. Это правда.

- Это ваш личный план или же вы действовали в кооперации с другими украинскими политиками?

- Нет, не мой личный, конечно же. На протяжении последних лет мы с моими коллегами по Верховной Раде обсуждали варианты выхода из той критической ситуации, в которой оказалась наша страна из-за войны на Донбассе и аннексии Крыма. Совершенно очевидно, что идет сразу несколько разрушительных процессов, которые уже в ближайшее время могут иметь катастрофические процессы для нашей страны. Война забирает жизненные силы Украины. Провоцирует разлом в обществе, когда все друг в друге видят врагов. Посмотрите, что происходит с блокадой на Донбассе. По-человечески я понимаю людей, которые выступили против бизнеса на крови. Представьте себе, что вы солдат, стреляющий в противника. И в этот момент командир вас просит перекурить пару минут, чтоб пропустить состав с товаром для врага. Но если посмотреть на блокаду с точки зрения государственника, то еще пару-тройку недель и это приведет к коллапсу. Продолжающаяся война провоцирует и будет провоцировать такие ситуации. Очевидно, что нужно с этим как-то заканчивать, иначе Украины не будет. Но мы видим, что страдает от войны не только Украина. Бьет она и по России в виде санкции и "груза 200", колоссальных экономических потерь. После всех смертей говорить о примирении сложно, но должно. Ведь нашли в себе силы немцы и французы после двух мировых войн договорится друг с другом. И эта договоренность стала основой создания Европейского союза. Не в выигрыше и Запад. Ему не нужна конфронтация с Россией, которая угрожает втягиванием в третью мировую войну. Не говоря уже об экономических потерях. Запад, с одной стороны, теряет деньги на ограничении торговли с Россией, а с другой стороны, вынужден финансово помогать Украине. Поэтому, если есть как минимум три стороны, которые проигрывают от ситуации, то есть потребность в ее урегулировании путем компромисса. И мы такой компромисс проработали.

- Хочется уточнить - кто это мы, кто входит в эту группу депутатов? Десятки ваших коллег или быть может сотни?

- Ну, если б нас были бы сотни, то и страна уже давно была бы другой и война бы закончилась. Нет, пока это несколько десятков депутатов из разных фракций. Как из правящей коалиции, так и из оппозиционных. Имена я не могу называть без их согласия.

- В том числе и из вашей фракции, из Радикальной партии?

- Да, есть и из Радикальной партии. Но, хочу подчеркнуть, что этот мирный план не инициатива нашей фракции, а план межфракционной группы депутатов.

- А глава фракции Олег Ляшко в курсе вашей активности?

- В общих чертах да. Но о деталях мы с ним еще поговорим.

- Вернемся к вашему мирному плану. Судя по информации The New York Times, вы передали этот план как ближайшему окружению Трампа, так и некоему советнику Путина. Кто имеется в виду?

- Это не верная информация. Я такого не говорил. Я могу подтвердить, что я передал план Майклу Коэну и Феликсу Сатеру. Они передали его соответствующим американским службам, а уже от них она ушла в Москву. Где, как мне сообщили в Вашингтоне, его уже рассматривают на очень высоком уровне. Кстати, с Полом Манафортом, о котором также идет речь в статье, я не знаком и этот план не обсуждал.

- Почему именно вас выбрали в качестве человека, который донесет этот план в Вашингтон?

- Потому что я давно уже знаком с этими близкими к Трампу людьми. Более того, я общался и со многими американскими конгрессменами, где обсуждал тему войны в Украине и выхода из нее. То есть, с американцами я эту тему прорабатывал давно. А с Коэном и Сатером я начал обсуждать ее еще на этапе праймериз, когда никто не верил, что Трамп станет даже кандидатом, не говоря уже о президентстве. И это было в то время, когда в Киеве все, как мы помним, поливали Трампа грязью, а Украина, к сожалению, прямо вмешалась в предвыборную кампанию в США. Я еще тогда говорил - люди, что вы делаете? Если Трамп станет президентом, это будет иметь крайне тяжелые последствия для американо-украинских отношений. И я уже в то время начал налаживать каналы коммуникаций с командой Дональда Трампа. И когда он победил на выборах, мы приступили непосредственно к работе над этим планом.

- Но кто вас все-таки уполномочивал на такие переговоры? Этот вопрос, судя по статье, задает и украинский посол в США Валерий Чалый. И сам же на него отвечает - депутат не может предлагать планы от имени Украины иностранным государствам.

- Ну это глупости. У нас парламентско-президентская республика и депутат может вести любые переговоры и предлагать любые планы. Более того, суть нашего плана в том, что инициативу в урегулировании конфликта должен взять на себя именно украинский парламент, как и полагается в парламентско-президентской республике.

- The New York Times пишет, что ваш план лег на стол к Майклу Флинну незадолго до того, как он был вынужден уйти. Какова теперь его судьба?

- Уверен, что он не ляжет под сукно. Уже много людей в этом задействовано. И без реакции он не останется. Сейчас рассматривается несколько кандидатов на должность советника по национальной безопасности и специального посланника по особым поручения. Всех кандидатов я знаю лично и я думаю, что у нашей группы будет возможность презентовать им адаптированный план с учетом последних событий в международной политике.

- Хорошо, перейдем теперь к главному. В чем заключается ваш план?

- Главная идея - ситуация должна быть разрешена путем компромисса. А суть компромисса простая - после него каждая из сторон должна остаться в чем-то неудовлетворенной. Теперь по пунктам. Пункт первый. Крым. Проводится всеукраинский референдум, на который выносится следующий план - Крым передается в аренду России на длительный период. 30-50 лет. По истечению этого срока, в Крыму проводится референдум под контролем международных структур, на котором и решается окончательно вопрос принадлежности полуострова. Пункт второй. Донбасс. Возвращается в состав Украины. При этом принимается амнистия по отношению ко всем, кроме тех, кто совершил особо тяжкие преступления. Граница передается Украине. Но перед этим дается 72 часа свободного коридора на выход тех, кто не захочет жить в Украине. Далее проводится всеукраинский референдум с вопросом нужно ли предоставить Донбассу особый статус. В зависимости от его результата и принимается решение. После этого создается фонд для возрождения Донбасса. Его наполняют разные государства. От России в этот фонд идут платежи, которые она платит за аренду Крыма. После выполнения этого плана санкции с России снимают. Ее отношения со странами Запада восстанавливаются.

- То есть я правильно понимаю, что Донбасс должен вернуться в Украину еще до того как станет понятно - будут ли ему давать особый статус или нет?

- Да, совершенно верно.

- И есть ли на все эти предложения какая-то реакция Москвы? Пока непохоже, что Россия готова так взять и просто уйти. Тем более, без особого статуса для Донбасса. Наоборот, недавно Путин подписал Указ о признании паспортов "ДНР/ЛНР".

- Да, ситуация меняется очень быстро и не в лучшую сторону. Тем важнее быстрее запустить процесс примирения. Наш план - это предложение к компромиссу, которые могут обсуждаться. Окончательное решение, естественно, может обсуждаться. Россия, я хочу еще раз напомнить, получает отмену санкций. Кроме того, план предусматривает, что Украина становится официально нейтральным государством. Не допускается вступление ни в один из надгосударственных союзов - ни в НАТО, ни в ЕС, ни в Таможенный союз. Украина становится восточноевропейской Швейцарией - нейтральной, мирной, процветающей страной, которая дружит со всеми своими соседями.

- А на какой площадке этот план может обсуждаться?

- Это один из ключевых моментов, которые в нем заложен. План предусматривает отказ от Минских соглашений, уже мертвых, к настоящему времени. Нужно вернуться к Будапештскому меморандуму, который гарантировал неприкосновенность наших границ. Нужно к нему вернуться в трехстороннем формате - США-Россия-Украина. Создается специальная группа из представителей парламентов трех стран, которая и вырабатывает все необходимые решения и приходят к компромиссу. Заседать они могут в Женеве. Или в Казахстане.

- Почему в Казахастане?

- У Нурсултана Абишевича Назарбаева уже есть очень успешный опыт примирения России и Турции после инцидента со сбитым самолетом. Возможно, он поможет договорится и по нашему конфликту.

- В The New York Times еще пишут по поводу некоего компромата, который вы передали американцам по поводу Петра Порошенко. Что это за документы?

- Это платежки по Нацбанку, по оборонке, по офшорным компаниям Порошенко и его друзей. Ряд из них прямо подпадают под юрисдикцию США и могут обернуться уголовными делами против президента Украины в Америке. Это очень серьезные материалы.

- Откуда у вас эти документы?

- Все эти документы получены в сотрудничестве с Валентином Наливайченко (экс-глава СБУ - Прим.Ред.). Он полностью в курсе моих действий. И мы с ним активно сотрудничаем как в Украине, так и в США.

- С какой целью вы передали этот компромат американцам? Чего вы добиваетесь?

- Для того, чтобы выжить, Украине нужна перезагрузка власти. При этой власти не может быть мира и, естественно, не может быть реализации моего мирного плана. При этой власти не может быть реформ. При этой власти может быть только коррупция. Как можно сменить власть? Есть два пути. Первый - Майдан. Но это путь в никуда. Если будет еще один Майдан, который свергнет власть, то страна распадется даже не на три-четыре части, а на 20 частей. Большую часть из них тут же возьмет под себя Россия. Второй путь правильный - досрочные выборы Рады и, возможно, президента. Но власть на это идти не хочет. Заставить ее может только внешнее давление. А если быть точным, то только Дональд Трамп. Трамп - это единственный человек в мире, которого по-настоящему боится Порошенко.

План может и хороший - только очень жаль , что про него не знает Путин! Реакция обещает быть очень интересной!

