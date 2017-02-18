В Закарпатье контрабандисты-водолазы пытались переправить за границу сигареты (ФОТО)

20.02.2017 (10:29)

Контрабандисты в гидрокостюмах пытались переправить за границу сигареты

В Закарпатской области сотрудники Госпогранслужбы задержали троих контрабандистов, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

В частности, в субботу, 18 февраля, пограничники Мукачевского отряда в рамках взаимодействия с румынскими коллегами пресекли попытку перемещения через государственную границу табачных изделий.

«Во время проведения совместных мероприятий по проверке госграницы пограничники задержали вблизи реки Тиса гражданина Украины, который был в гидрокостюме, и впоследствии выявили 4 коробки с сигаретами», – говорится в сообщении.

Еще двоих граждан Украины в гидрокостюмах задержали в воскресенье утром пограничники отдела «Великий Бычков» этого же отряда.

«Заметив охранников границы, указанные лица попытались скрыться. Для задержания нарушителей пограничники произвели несколько предупредительных выстрелов вверх», сообщили в ГПСУ.