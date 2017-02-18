Сегодня вечером в Киеве запланированы масштабные протесты

20.02.2017 (11:27)

Под стены АП стянули военную технику и бойцов с оружием

Под Администрацию Президента стянули военную технику и вооруженных бойцов. Сегодня в центре столицы запланированы масштабные акции протеста и памятные мероприятия.

Как передает Politeka, в данный момент на улицах Крещатик, Институтская и Банковая все спокойно.

Сообщается о большом количестве военной техники и автобусах, в которых привезли бойцов.

Также на территории АП находится несколько машин скорой помощи и пожарных машин.

Напомним, ночью протестующие, поддерживающие блокаду Донбасса, завершили акцию протеста на ул. Банковой, и заявили о продолжении митингов в понедельник, 20 февраля. Депутаты из числа организаторов акций, заявили, что акция протеста начнется в 19.00.

В Киеве продолжается режим временного перекрытия нескольких центральных улиц в связи с проведением памятных мероприятий в честь годовщины Революции Достоинства. До 22 февраля включительно ограничение будет действовать с 7:00 и до окончания мероприятий, посвященных третьей годовщине Революции достоинства и памяти погибших Героев Небесной сотни. Об этом сообщает пресс-служба КГГА. Так, перекрывают движение транспорта на: ул. Крещатик (на отрезке от ул. Богдана Хмельницкого до д. № 3 на ул. Крещатик);ул. Михайловской (на участке от ул. Крещатик до пересечения с ул. Костельной);ул. Архитектора Городецкого, ул. Ольгинской и ул. Институтской (на отрезке от аллеи Героев Небесной Сотни до перекрестка ул. Институтской и Шелковичной). Напомним, на эти дни внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта, путь следования которых проходит указанными улицами.



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