Сегодня вечером в Киеве запланированы масштабные протесты

|Под стены АП стянули военную технику и бойцов с оружием
Под Администрацию Президента стянули военную технику и вооруженных бойцов. Сегодня в центре столицы запланированы масштабные акции протеста и памятные мероприятия.
Как передает Politeka, в данный момент на улицах Крещатик, Институтская и Банковая все спокойно.
Сообщается о большом количестве военной техники и автобусах, в которых привезли бойцов.
Также на территории АП находится несколько машин скорой помощи и пожарных машин.
Напомним, ночью протестующие, поддерживающие блокаду Донбасса, завершили акцию протеста на ул. Банковой, и заявили о продолжении митингов в понедельник, 20 февраля. Депутаты из числа организаторов акций, заявили, что акция протеста начнется в 19.00.
В Киеве продолжается режим временного перекрытия нескольких центральных улиц в связи с проведением памятных мероприятий в честь годовщины Революции Достоинства. До 22 февраля включительно ограничение будет действовать с 7:00 и до окончания мероприятий, посвященных третьей годовщине Революции достоинства и памяти погибших Героев Небесной сотни. Об этом сообщает пресс-служба КГГА. Так, перекрывают движение транспорта на: ул. Крещатик (на отрезке от ул. Богдана Хмельницкого до д. № 3 на ул. Крещатик);ул. Михайловской (на участке от ул. Крещатик до пересечения с ул. Костельной);ул. Архитектора Городецкого, ул. Ольгинской и ул. Институтской (на отрезке от аллеи Героев Небесной Сотни до перекрестка ул. Институтской и Шелковичной). Напомним, на эти дни внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта, путь следования которых проходит указанными улицами.
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Комментарии
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CРОЧНО!!!Следственный комитет России, возбудил дело против Д.Трампа, за не выполнение предвыборных обещаний и объявил его в международный розыск..
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Запасаемся повторном- сегодня ублюдки будут мочить друг друга! Убейте побольше!!! Сала героям!
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Как это по-русски - продать Аляску, а потом требовать вернуть ее бесплатно!!!
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До тех пор, пока в штабе ЦРУ на Владимирской, 35 не развёрнуто оперативное управление беспорядками, делать на Майдане нечего. Печенья не будет, травы не будет, палаток не будет. Возможно только хоровое пение Щеневмерлы.
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Где протесты мировых СМИ? Где Меркель, Оланд, Нуланд. Где демократия американская?? Януковичу в 2014 нельзя было,потому что НЕ лег под пендосов и ЕС, а парасенко можно, против протестующих стянуть военную технику и вооруженных бойцов.Как же так еврейпейские ценности,