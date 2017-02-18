Краш-тест : В Закарпатье "ВАЗ" на скорости атаковал автобусную остановку (ФОТО)

20.02.2017 (18:18)

Краш-тест или ДТП : ВАЗ и остановка пострадали одинаково...

20 февраля, около 14:50, на автодороге Киев-Чоп, вблизи села Великие Лазы водитель автомобиля ВАЗ 21099 совершил столкновение с автобусной остановкой.

К счастью, на остановке в это время, по счастливому стечению обстоятельств, людей не было. Поэтому в результате столкновения травмы получил только водитель транспортного средства. Пострадавшего с места ДТП забрала карета "Скорой помощи".

Краш-тест : ВАЗ и остановка пострадали одинаково...

17 февраля на трассе Киев-Чоп в Закарпатской области автобус съехал и перевернулся, в результате чего пострадало семь человек