Акции протеста в Киеве : Прямая онлайн-трансляция c ул. Институтской (ВИДЕО)
19.02.2017 (19:38)
Столкновения в Киеве
В центре Киева, на улице Институтской, происходят столкновения между митингующими и полицейскими.
В Киеве к Михайловскому собору подогнали не менее пяти автозаков.
Отмечается, что транспортные средства разместили на площади возле Михайловского собора и здания Министерства иностранных дел Украины.
На въездах в Киев установили блокпосты для защиты власти от недовольных граждан.
Очевидцы сообщили, что на блокпостах «сегодня останавливали, в основном, маршрутки, автобусы и грузовые машины».
В годовщину госпереворота власть от украинцев защищают 6500 полицейских, а центр Киева превращён в гигантскую клетку. Заборы – повсюду.
Комментарии
Рейтинг: 0
Замаранный во всех грехах алкаш-клептоман только заложник мощной системы.В случае реального бунта будет организован драматический побег януковича-2 и воздвижение на трон истинного нового патриота.Все сми вдруг расскажут что шоколадник оказывается регионал,коммунист,кгбист и друг агрессора.А новый лидер как мессия под новые песни поведет украинцев освобождать Крым для достижения истинного безвиза.