Акции протеста в Киеве : Прямая онлайн-трансляция c ул. Институтской (ВИДЕО)

19.02.2017 (19:38)

Столкновения в Киеве

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В центре Киева, на улице Институтской, происходят столкновения между митингующими и полицейскими. В Киеве к Михайловскому собору подогнали не менее пяти автозаков.Отмечается, что транспортные средства разместили на площади возле Михайловского собора и здания Министерства иностранных дел Украины.На въездах в Киев установили блокпосты для защиты власти от недовольных граждан.Очевидцы сообщили, что на блокпостах «сегодня останавливали, в основном, маршрутки, автобусы и грузовые машины».В годовщину госпереворота власть от украинцев защищают 6500 полицейских, а центр Киева превращён в гигантскую клетку. Заборы – повсюду.