Вымирание населения Украины ускорилось

20.02.2017 (19:55)

В 2016 году на Украине ускорились темпы вымирания населения

Государственная служба статистики Украины (Госстат) в очередной раз сообщила о падении численности населения Украины.

Согласно данным Госстата, численность населения Украины (без учета территории Крыма, г. Севастополя и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса) по состоянию на 1 января 2017 года составила 42 млн 584,5 тысяч человек. При этом на 1 января 2016 г. численность наличного населения Украины составила 42 млн 760,5 тыс. человек. Таким образом, за год украинцев стало меньше на 176 тысяч человек.

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