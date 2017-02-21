Погода в Закарпатье и Ужгороде во вторник, 21 февраля

21.02.2017 (06:00)

В Ужгороде облачная погода, временами мокрый снег и снег с переходом в дождь

В Закарпатской области облачно, временами сильный мокрый снег и снег, на равнине с переходом в дождь, местами очень сильные осадки. В горах местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 7-12, местами 15-20 м / с.

Температура воздуха ночью 2 ° тепла - 3 ° мороза, днем 0-5 ° тепла, в горах местами ночью до 7 ° мороза, днем 0-5 ° мороза.

В Ужгороде облачная погода, временами мокрый снег и снег с переходом в дождь. В Ужгороде на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Утром и днем будет идти сильный дождь со снегом, вечером ожидается дождь. Ветер юго-восточный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 0-2 °, днем 3-5 ° тепла.

Температура за последние 130 лет 21 февраля:

МАКС: 14.2° (1965)

МИН: -16.2° (1954)

Народный прогноз погоды: 21 февраля отмечается день памяти пророка Захария Серповидца, а так же Феодора Стратилата.

Если ночью гром прогремел, можно было рассчитывать на богатый урожай, большой приплод у животных и частые дожди летом. Нашими предками было подмечено, что чем холоднее последняя неделя февраля, тем более теплым окажется март месяц.