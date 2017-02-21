Аваков назвал Америку "Пиндостаном"

21.02.2017 (06:41)

"Пиндостан" - инвективное обозначение США

Бывшего члена Радикальной партии Олега Ляшко Андрея Артеменко нужно отправить в аренду "Пиндостана" - заявление руководителя МВД Арсена Авакова в Facebook.

"Депутат Артеменко, предлагающий отдать Крым в аренду России - безответственный маргинал. Прав Ляшко - этого представителя Лёвочкина надо отправлять из парламента Украины - в аренду .. например - политическим пионерам пиндостана", - написал в соцсети Аваков.

Под словом "Пиндостан" глава МВД подразумевал Соединённые Штаты Америки.

Пиндо́с — слово с длительной историей, сегодня применяемое для пренебрежительного названия граждан США, в особенности американских военнослужащих, действующих за границей.

Таким образом, "Пиндостан" - инвективное обозначение США.

Пиндостан (Пиндостун, Пиндосия, Соеденные Штаты Пиндостана\Пиндосии (СШП)) - довольно оскорбительные названия США. С частью "стан" думаю все понятно - признак отсталой страны, а вот с Пиндосом поинтереснее. Впервые слово "Пиндос" попало в России через телерепортаж из Белграда, в котором наш солдат называл НАТОвских солдат - Пиндосами, впоследствии, пиндос стали применять только к Американским солдатам а затем и ко всем жителям США. Существует много версий происхождения слова, но самая правдоподобная - Сербская - дело в том, что по-сербски Пиндос - это просто "пингвин". Все очень просто. Если натовского солдата ранят а на нем не будет какой либо аммуниции ему не заплатят страховку, поэтому все натовцы в полном 40-килограмовом обмундировании всегда и везде. Ну и походочка соответствующая =))))